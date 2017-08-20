В киевском метро поймали диггера

Иностранец проник в тоннель киевского метрополитена в субботу вечером, однако был остановлен правоохранителями, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, мужчина 1990 г.р. прыгнул из платформы и пошел в тоннель. "Инцидент случился вечером между станциями метро "Крещатик" и "Майдан независимости… Действия нарушителя подвергали его опасности и могли привести к сбою в работе столичного метро", - отмечают в полиции.

Правоохранители задержали мужчину, им оказался гражданин другого государства 1990 г.р, который объяснил, что пытался проникнуть к подземные сооружения метрополитена, потому что занимается диггерством.

Иностранец доставлен в управление полиции метрополитена столичного управления Национальной полиции. Против него составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение штрафа, либо общественные или исправительные работы, либо административный арест на срок до 15 суток.