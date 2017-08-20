События

13:13 20.08.2017

В Минобороны подтверждают ранение военного в зоне АТО в субботу

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник подтверждает информацию о ранении украинского военного в зоне АТО в субботу и 30 обстрелах со стороны незаконных вооруженных формирований.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Один боец получил ранения - это произошло вследствие вражеского обстрела в районе Бахмутской трассы", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, боевики 8 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на луганском направлении, при этом все обстрелы велись из легкового вооружения.

На донецком направлении боевики осуществили 16 обстрелов, половина из которых были с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. При этом самой сложной ситуация остается в Авдеевке, где боевики использовали танки и бронетехнику, в других местах активно применялись минометы. "Как минимум на 10 вооруженных провокаций украинские войска открывали огонь в ответ", - сказал спикер АТО.

На мариупольском направлении со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано 6 обстрелов. По словам А.Мотузяника, половина из них пришлась на Старогнатовку; здесь и южнее боевики активно применяли минометы.

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