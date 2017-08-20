События

12:47 20.08.2017

Возрывотехники и бойцы КОРД провели совместные учения с агентами ФБР

Украинские полицейские провели совместные учения с американскими коллегами, в ходе которых обменялись опытом проведения осмотра места происшествия после взрыва в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

"Эти учения являются первыми, проведенными на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе", - сообщает Департамент взрывотехнической службы Национальной полиции Украины в воскресенье.

В учениях приняли участие 27 украинских взрывотехников и 10 сотрудников спецподразделения КОРД, а также представители аналитического центра по террористическим взрывным устройствам ФБР США (ТЕDAC).

"Курс предусматривал обмен опытом между украинскими специалистами и их американскими коллегами в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам. Практическую часть составили криминалистические приемы обзора места события по факту их взрыва. Практике предшествовали занятия по теоретической части, а завершалась практическая часть обсуждениям ее результатов", - говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщают, что специалисты Учебного центра взрывотехнической службы будут передавать необходимые теоретические знания и практические навыки молодым коллегам, также в учреждении будут иметь возможность повысить свою квалификацию сотрудники других заинтересованных подразделений. Еще одной функцией Центра станут учения по взрывобезопасности для сотрудников гражданских предприятий.

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