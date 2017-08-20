Пограничники задержали на КПВВ "Гнутово" боевика с поддельным паспортом и передали его СБУ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины воспрепятствовали въезду на контролируемую украинской властью территорию мужчине, причастному к деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

"В контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на въезд на контролируемую украинской властью территорию Украины прибыл гражданин Украины 1991 г.р. Во время паспортного контроля мужчина предоставил паспортный документ, в котором были обнаружены признаки подделки: подделка подписи и печати представителей миграционной службы с использованием "клише", - рассказали в ведомстве в воскресенье.

По результатам дальнейшей проверки была установлена возможная причастность этого гражданина к незаконным вооруженным формированиям т.н. "ДНР". "В период с ноября 2014 года по февраль 2015 года он находился в составе так называемой 1-й Славянской бригады", - говорится в сообщении.

На данный момент гражданин передан представителям управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.