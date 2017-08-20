В субботу в Украине было 555 пожаров на открытых территориях

В течение минувших суток, 19 августа, в Украине возникло 555 загораний на открытых территориях, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

В частности, масштабные лесные пожары возникли на днях в Днепропетровской области на территории сразу двух лесничеств: Петропавловского и Павлоградского. Для предотвращения распространения пламени была задействованная авиация ГСЧС. "Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил, пожар на территории Петропавловского лесничества удалось ликвидировать 19 августа в 12:30 на площади 90 га. Гашение же лесных насаждений в Павлоградском лесничестве продолжалось до 7:00 20 августа", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что достаточно часто во время пожаров на открытых территориях страдает не только лесной фонд, но и травмируются люди. "В Донецкой области во время попытки самостоятельно потушить горение сухой травы и мусора вблизи собственного дома травмировалась женщина 1930 г.р. С многочисленными ожогами рук пострадавшая была госпитализирована в местную больницу. Похожий случай случился и на Львовщине в Яворовском районе, где во время пожара сухой травы и стерни травмировался мужчина 1952 г.р.", - сообщают в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что, принимая во внимание знойную погоду и пожароопасный период, угроза возгораний будет только расти.

ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.