Армия Ливана продолжает наступление на позиции ИГ на границе с Сирией

Ливанские военные в воскресенье возобновили наступление на группировку "Исламское государство" на востоке Ливана в приграничном с Сирией регионе, сообщают западные СМИ.

Боевые действия ведутся в районе населенного пункта Рас-Баальбек. Против террористов используется тяжелая артиллерия и реактивные снаряды.

Накануне ливанские военные отчитались об освобождении от террористов около трети удерживавшейся ими территории. При этом были уничтожены 20 боевиков ИГ. В ходе операции ранения получили 10 ливанских военнослужащих.

Согласно оценкам военных, до начала операции вблизи границы с Сирией находились до 600 боевиков ИГ, контролировавших порядка 120 кв. км.

Западные СМИ напоминают, что ливанская шиитская группировка "Хезболла" ранее начала самостоятельную операцию против ИГ в районах южнее места проведения текущей операции ливанских военных. "Хезболла" также участвует в боях против ИГ в этом регионе по ту стороны границы - на территории Сирии - на стороне сирийских правительственных сил.