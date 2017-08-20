Ко Дню Независимости Украины пограничники перейдут на усиленное несение службы на границе

С воскресенья, в связи с подготовкой ко Дню Независимости Украины, Госпогранслужба вместе с другими правоохранительными органами перейдут на усиленное несение службы, сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Накануне государственных праздников, Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины, все органы Госпогранслужбы сосредоточивают максимальные усилия на обеспечении безопасности и порядка в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО и на административной границе с ТОТ АР Крым. В частности усиленна обзорная работа, увеличено количество пограничных нарядов и активно привлекаются служебные собаки", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что для обеспечения безопасности пограничники тесно взаимодействуют с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, местными властями, органами местного самоуправления и осуществляют тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

Также, в период государственных праздников сотрудники Госпогранслужбы будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе. В пограничных подразделениях, особенно в тех, которые задействованы в антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях будут проведены дополнительные практические занятия по противодействию террористической деятельности боевиков и готовности к отражению в случае внезапных нападений.