В суд направлено обвинительное заключение в отношении военного комиссара-взяточника – прокуратура

Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в суд направлено обвинительное заключение в отношении военного комиссара-взяточника, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению военного комиссара одного из районных военных комиссариатов области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное повторно)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Во время досудебного расследования установлено, что подполковник в течение 2017 незаконно требовал и получал от военнообязанных лиц и их родителей неправомерную выгоду за содействие в непрезыве на военную службу. Неправомерная выгода выражалась в денежных средствах (от 5 тыс. грн. до $500) и других материальных благах, в частности в виде ремонта собственного автомобиля взяточника.

В прокуратуре отметили, что санкция ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.