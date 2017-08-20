Порошенко и Гройсман поздравили украинского боксера Гвоздика с победой в бое с американцем

Президент и премьер-министр Украины Петр Порошенко и Владимир Гройсман поздравили украинского боксера Александра Гвоздика с победой над американцем Крэйгом Бейкером.

"Искренние поздравления Александру Гвоздику! Украинец только что нокаутировал боксера из США Крейга Бейкера. Так держать, Александр. Желаю новых больших успехов!", –поздравил президент Украины боксера на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

"Приветствую украинского боксера Александра Гвоздика с яркой и уверенной победой над Крейгом Бейкером! Замечательный бой! Новых побед!", написал премьер-министр на своей странице в Твиттер.

Бой проходил в американском городе Линкольн (штат Небраска).

В конце шестого раунда К.Бейкер пропустил серию ударов, которая закончилась правым боковым. Рефери остановил поединок и отдал победу техническим нокаутом А.Гвоздику.

Это четырнадцатая победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний К.Бейкер имеет в своем арсенале 17 побед и одно поражение.

Таким образом, А.Гвоздик отстоял титул чемпиона NABF (Североамериканской боксерской федерации).