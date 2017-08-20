Движение транспорта по мосту Патона частично ограничат – КГГА

В связи с ремонтом, с 21 по 29 августа движение транспорта по мосту им. Е.О.Патона частично ограничат, сообщили в Коммунальном предприятии "Киевавтодор".

"Ориентировочно с 8:00 21 августа до 29 августа движение транспорта по мосту им. Е.О.Патона частично ограничат в связи с устройством тонкослойного защитного покрытия", – говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации в субботу со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.