В фальсификации выборов в Черкасской области подозревают главу и секретаря областного избиркома - прокуратура

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении главе и секретарю областной избирательной комиссии, которые сфальсифицировали результаты выборов, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Следствием установлено, что 3 ноября 2015 глава Черкасской областной избирательной комиссии с целью фальсификации результатов выборов, вступив в преступный сговор с секретарем избирательной комиссии, вместе и по предварительному сговору с ним, без ведома членов комиссии открыли опечатанный сейф с протоколами районных избирательных комиссий и внесли данные из них к обычной электронной таблице. Это позволило определить, какие из партий преодолели 5% барьер", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В дальнейшем, глава и секретарь Черкасской областной избирательной комиссии, действуя с целью улучшения результатов выборов для своих местных организаций политических партий, вместе и по предварительному сговору, умышленно включили недостоверные сведения в электронных избирательных документах и распечатали их, после чего глава Черкасской областной избирательной комиссии составил, подписал и объявил постановление об утверждении избирательных списков местных организаций политических партий и об обнародовании результатов выборов Черкасского областного совета.

В понедельник, 14 августа 2017, главе и секретарю Черкасской областной избирательной комиссии было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 (включение в избирательные документы заведомо недостоверных сведений, совершенное членом избирательной комиссии вместе и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Постановлениями следователя судьи Приднепровского районного суда г.Черкассы к подозреваемым применена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Санкцией ч.4 ст.158 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.