События

02:17 20.08.2017

В ДТП на Львовщине три человека получили травмы, один погиб – СМИ

Вечером в субботу на Львовщине произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погиб один человек и еще трое получили травмы, сообщает ТСН.

"По предварительным данным полиции, около 20.00 на трассе Киев-Чоп, в с. Деревач женщина-водитель 1977 г.р. на автомобиле "Таврия", выезжая на разворот с правой полосы, не предоставила преимущество в движении "Fiat Doblo", следовавший в левой полосе. От удара с "Таврией" "Fiat" выбросило на встречную полосу и там он столкнулся с автомобилем "Cherry". В результате столкновения "Fiat" оказался в кювете", – говорится в сообщении на сайте телеканала в ночь на воскресенье.

За короткий промежуток времени на место аварии приехали три кареты "скорой", две машины патрульных полицейских и пожарная машина.

Водитель "Cherry" 1979 г.р. погиб на месте. Двое его пассажиров получили серьезные травмы. Также пострадал пассажир автомобиля "Fiat".

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Интерфакс-Украина
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