Россиянка пыталась подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину по внутреннему паспорту

23-летняя гражданка РФ пыталась попасть на территорию Украины по внутреннему российскому паспорту.

Как сообщает пресс-служба Харьковского погранотряда, женщина пыталась пересечь границу пешком через пункт пропуска Гоптовка.

"Во время паспортного контроля было установлено, что россиянка пыталась попасть на территорию Украины по внутреннему паспорту РФ. Она была направлена на собеседование для разъяснения порядка пересечения государственной границы Украины. При проведении собеседования гражданка предложила пограничникам денежное вознаграждение в размере 1 тыс рублей РФ за содействие в беспрепятственном пересечении границы. Пограничники от неправомерной выгоды отказались", - говорится в сообщении.

Пограничники задокументировали попытку подкупа и после составления всех необходимых документов передали гражданку России сотрудникам полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.