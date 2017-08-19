Крымскотатарского активиста Караметова выпустили на свободу – СМИ

В субботу вечером на свободу был выпущен крымскотатарский активист Сервер Караметов, задержанный за одиночный пикет, сообщил новостной портал Крым.Реалии.

"В Крыму 76-летний Сервер Караметов, арестованный на 10 дней за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров Крымских татар Ахтема Чийгоза, вечером 19 августа вышел на свободу. Встречать его приехали крымчане из разных городов и сел полуострова", – говорится в сообщении на сайте портала в субботу вечером.

Подчеркивается, что встречать С.Караметова пришли один из активистов крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

Дочь одного из лидеров крымских татар И.Умерова, Айше ведет прямую трансляцию на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось С.Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку А.Чийгоза.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудили ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Заместитель главы Меджлиса А.Чийгоз находится под арестом с января 2015. Российское следствие обвиняет его в "организации массовых беспорядков".