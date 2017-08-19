СММ ОБСЕ разместила наблюдателей в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе

В субботу СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе.

"Постоянное присутствие Миссии на базе позволит нам расширить возможности осуществления мониторинга в этом чрезвычайно важном месте, на мосту в Станице Луганской. Здесь сохраняется крайне нестабильная ситуация и, к сожалению, в этом районе расположен единственный во всей Луганской области контрольный пункт въезда-выезда", – говорится в сообщении на странице Миссии в Фейсбук в субботу вечером.

В СMM ОБСЕ подчеркнули, что наблюдатели на передовой используют широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга.

"Однако только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этом районе и смогут более подробно сообщать о нуждах и опасениях гражданского населения", - заявил первый заместитель главы СММ Александр Хуг.

В СMM ОБСЕ размещение наблюдателей на постоянной круглосуточной основе - это шаг миссии на пути к нормализации ситуации в Станице Луганской. Пришло время, а на самом деле уже давным-давно необходимо было, чтоб стороны сделали свои шаги. Им необходимо прекратить огонь, провести разминирования и развести силы и средства.

"Несмотря на достигнутые договоренности в разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, стороны до сих пор их не выполнили. Собственно, единственное перемещение сил и средств, которое мы наблюдали в этом районе, было продвижение вперед. Кроме того, этот участок по-прежнему поражен минами и неразорвавшимися боеприпасами", уточнили в миссии.

СММ имеет 10 передовых патрульных баз: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской, Счастье, Попасной, Кадиевке, Горловке и Дебальцево.

"Мы также планируем открытие большего количества таких баз, особенно в районах, которые не контролируются правительством вблизи неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией. Однако прежде чем мы откроем эти базы, нам необходимы гарантии безопасности от лиц, осуществляющим фактический контроль в этих районах", подытожили в Миссии.