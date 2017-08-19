События

18:24 19.08.2017

Боевики продолжают обстрелы украинских позиций из минометов и гранатометов, один военнослужащий ранен – штаб

Украинский военнослужащий получил ранение в субботу под с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 19 августа.

"Праздник Преображения Господня, который отмечает сегодня весь Христианский мир, не остановил агрессию российско-оккупационных группировок. С полуночи боевики и дальше продолжали обстрелы наших позиций, получая жесткий огневой ответ", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

На донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, боевики фактически всю ночь били по позициям ВСУ из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, сегодня под вражеским огнем оказались украинские укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому.

На луганском направлении боевики сконцентрировали активность вблизи Крымского. Здесь НВФ дважды открывали огонь по бойцам ВСУ. В результате - один украинский военный получил ранения.

На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82-мм вблизи Павлополя и Старогнатовки.

В штабе отмечают, что по оперативным данным на территориях временно неподконтрольных украинской власти боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так в ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, который располагается в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем скрывалось незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата.

"Это лишь один факт обнаружения контрабандных боеприпасов в руках представителей незаконных вооруженных формирований. Куда попадает весь черный арсенал боевиков можно только догадываться ...", подытожили в пресс-центре штаба АТО.

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