В МВД заверяют, что бизнесмен Дыминский предстанет перед судом, если следствие докажет его вину в смертельном ДТП

Советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") заверяет, что в случае, если следствие установит вину бизнесмена Петра Дыминский в смертельном ДТП во Львовской области, П.Дыминский предстанет перед судом.

"Вчера в Львовской области произошла ужасная трагедия. В результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем Mercedes погибла прекрасная молодая девушка Наталия Трила. (…) Если следствие установит, что за рулём Mercedes был президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZIK Петр Дыминский, то именно Петр Дыминский пойдёт под суд", - написал А.Геращенко на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, это принципиальная позиция главы МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и его личная.

"Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулём. А не фунт и не стрелочник", - подчеркнул А.Геращенко.

Он пообещал детально информировать о ходе расследования этой трагедии.

ДТП произошло накануне днем на автодороге Львов - Краковец вблизи села Ямельня Яворивского района Львовской области. По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz S 65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra.

"Как установили правоохранители, водитель автомобиля Mercedes-Benz S 65, 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении полиции.

Родственник погибшей Степан Мацевко на своей странице в Фейсбуке сообщил об этой трагедии. При этом он утверждает, что за рулем автомобиля Mercedes находился П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. По его словам, П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, а охранник утверждает, что он был за рулем Mercedes.

П.Дыминский, 1954 г.р. – почетный президент ФК "Карпаты", народный депутат Украины IV созыва.