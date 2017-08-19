Кабмин временно увеличил численность сотрудников 10 министерств и секретариата правительства

Кабинет министров Украины временно увеличил численность сотрудников 10 министерств (на 748 человек) и секретариата правительства (на 180 человек) для набора специалистов по вопросам реформ.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 18 августа.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", штатная численность до 1 мая 2018 года была увеличена в Министерстве аграрной политики и продовольствия на 22 человека; Министерстве энергетики и угольной промышленности - 63, Министерстве инфраструктуры - 33, Министерстве культуры - 44, Министерстве образования и науки - 77, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - 130, Министерстве социальной политики - 88, Министерстве финансов - 98, Министерстве юстиции - 60 и Министерстве здравоохранения - 55, но с 1 января по 1 июля 2018 - 133.

Кроме того, была увеличена численность секретариата Кабинета министров на 180 человек, Национального агентства по вопросам государственной службы - 11 человек, Национального агентства по вопросам электронного управления - 20 человек.

Таким образом, всего планируется набрать 959 специалистов по реформам.

Данным ведомствам поручено прекратить заполнение вакантных должностей до создания в их структуре директоратов, а также обеспечить в 2018 году сокращение предельной численности сотрудников на 5%, по сравнению с 1 января 2017 года.

Как сообщалось, Кабмин установил должностной оклад руководителям директоратов министерств, которые планируется создать в рамках реформы государственного управления, в сумме 9,57 тыс. грн и надбавку за выполнение особенно важной работы в сумме 53 тыс. грн, специалистам по реформам - 6 тыс. грн и 35 тыс. грн соответственно.