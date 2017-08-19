События

17:28 19.08.2017

В Виннице ночные гонки со стрельбой завершились задержанием нарушителей

Полиция задержала в Виннице участников конфликта, возникшего между людьми в трех автомобилях и переросшего в гонки со стрельбой. Один автомобиль с иностранной регистрацией скрылся.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Винницкой области, ночью следственно-оперативная группа полиции совместно с патрульными заблокировали два автомобиля – Land Rover и Mitsubishi. Третьему авто – BMW с иностранной регистрацией - с места происшествия удалось скрыться.

Полицейские установили личности всех участников события, они опрашиваются, устанавливаются все обстоятельства. С места преступления изъята гильза и другие вещественные доказательства.

По предварительным данным, между водителем одного из автомобилей и группой лиц возник конфликт, в результате они начали его преследовать и, пытаясь догнать, выстрелами повредили автомобиль.

Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). BMW 3-й серии, темно-серого цвета объявлен в розыск.

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Интерфакс-Украина
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