Российская агрессия привела к гибели минимум 2500 мирных жителей на Донбассе

Российская агрессия на востоке Украины привела к гибели минимум 2500 мирных жителей и ранениям от 7 тыс. до 9 тыс. человек, сообщает Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на данные ООН.

"Особое значение в этот день (Международный день гуманитарной помощи - ИФ) для Украины обусловлено гуманитарными последствиями российской агрессии. По подсчетам ООН, в течение почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли не менее 2500 мирных граждан Украины; от 7000 до 9000 были ранены. Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: только в первом полугодии этого года ее жертвами стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года", - говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня гуманитарной помощи, который с 2008 года отмечается 19 августа.

Кроме того, продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, заминированные территории представляют угрозу жизни для почти 800 тыс. украинцев, проживающих вблизи с линией столкновения.

В свою очередь, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ регулярно фиксирует многочисленные случаи расположения контролируемыми Россией незаконными вооруженными формированиями военных позиций, вооружения и военной техники в населенных районах, захват объектов частной собственности и административных помещений, в частности школ, детских садов и больниц, указывает МИД.

Почти 1,6 млн граждан (около 4% населения Украины) вынуждены были покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. По данным ООН, более 3,8 млн граждан Украины по обе стороны линии столкновения нуждаются в гуманитарной помощи.

МИД Украины выражает благодарность за помощь, которую оказывают для решения гуманитарных проблем на оккупированных территориях Украины организации системы ООН, Международный комитет Красного Креста, страны-партнеры и международные неправительственные организации, и надеется на дальнейшую международную поддержку.

"Масштабы гуманитарных вызовов, которые продолжают возникать перед Украиной в связи с агрессией РФ, требуют соответствующих объемов гуманитарного финансирования. В этой связи призываем государства-доноры активизировать усилия для мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для реализации Плана гуманитарного реагирования ООН в Украине в 2017 году", - подчеркивается в заявлении МИД.

В 2017 ключевым посланием Международного дня гуманитарной помощи определено "Гражданские лица не могут быть мишенью" (Civilians are not a Target).