СБУ обнаружила в киевском Гидропарке тайник с патронами и тротиловыми шашками

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в киевском Гидропарке тайник со значительным количеством боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр СБУ в субботу, правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне этого популярного места отдыха, 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ведутся следственно-оперативные действия.

СБУ призывает граждан к бдительности и просит информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах, оружии или взрывных устройствах, а также о подозрительных людях.