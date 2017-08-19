Суд избрал меру пресечения чиновникам "Укрзализныци" в виде домашнего ареста

Следственный судья Соломенского райсуда Киева 18 августа 2017 года полностью удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Укрзализныця" в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней.

Как сообщила САП на странице в сети Facebook, указанная мера пресечения касается бывшего заместителя главы "Укрзализныци", директора одного из ее департаментов и заместителя директора одного из филиалов. Их имена не уточняются.

Указанные лица подозреваются в совершении преступления, квалифицированного по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые также обязаны сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и т. п.

"Сейчас готовятся ходатайства об отстранении от должности директора одного из департаментов и заместителя директора одного из филиалов "Укрзализныци". В данном уголовном производстве продолжается досудебное расследование", - отмечается в сообщении.

Ранее, 15 августа, указанные фигуранты были уведомлены детективами НАБУ о подозрении в совершении указанного преступления: оно подозреваются в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила $10,2 млн дохода (по состоянию на дату совершения преступления - 97 млн грн).

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта - коллегиального органа "Укрзализныци", уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок - применили без имеющихся на то оснований на пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки.

"То есть, чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена", - резюмируют в САП.