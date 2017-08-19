События

15:29 19.08.2017

Начальник следственного отдела Нацполиции в Харьковской области попался на взятке в $6 тыс.

Заместитель начальника – начальник следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области уличен во взяточничестве, он задержан.

Как сообщает в субботу пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, досудебное расследование установило, что этот начальник получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств, расследуемом указанным отделом полиции, неправомерную выгоду в сумме $6 тыс. Взятка предназначалась за смену уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и дальнейшее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий для установления всех обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Интерфакс-Украина
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