В Киевской и Луганской областях подростки пострадали после попытки разобрать боеприпасы

Подросток в Киевской области получил травму, вытянув кольцо из запала к гранате, который он нашел на дороге, мальчик госпитализирован.

Как сообщает в субботу департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 13-летний житель Киевской области подобрал посреди запал к гранате, вытащил кольцо, от чего предмет детонировал. Подросток пытался потушить его ногой и получил травму. Его госпитализировали, жизни мальчика ничего не угрожает.

Кроме того, трагический случай произошел в Луганской области. 13-летний подросток пытался разобрать патрон от крупнокалиберного пулемета. В результате взрыва он получил тяжелые ранения и был госпитализирован в больницу с минно-взрывными травмами живота и ампутацией верхних конечностей. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Данный факт квалифицирован по трем статьями Уголовного кодекса Украины - по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).