В рамках операции "Мигрант" полиция обнаружила в Киеве 29 нелегалов, троих выдворили из Украины

Правоохранители в рамках операции "Мигрант" в Киеве составили админпротоколы в отношении 148 человек, 29 из них оплатили штраф за нарушения правил пребывания в Украине, информируют в столичной полиции.

"В результате совместно проведенных с сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы мер в отношении 148 человек составлены протоколы о совершении административных правонарушений, 29 из них уплатили штрафы за нарушение правил пребывания в Украине", - цитирует заместителя начальника Соломенского управления полиции Олега Волошина отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

Кроме того, по его данным, за пределы Украины выдворены три человека, еще один ждет выдворения в пункте пребывания иностранцев и лиц без гражданства, так как отказался выполнять решение суда и не покинул территорию государства в установленные сроки.

В полиции также сообщили, что во время практического этапа операции полицейские задержали иностранца за совершение кражи. Пострадавший - житель Николаевской области - сообщил полиции, что находился на территории железнодорожного вокзала и обнаружил отсутствие мобильного телефона. Обнаруженный затем телефон изъяли у злоумышленника и передали владельцу. Выяснилось, что иностранец - неоднократно судимый за кражи на территории Украины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.