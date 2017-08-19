МИД рекомендует гражданам Украины соблюдать меры безопасности в Испании

МИД Украины рекомендует украинцам, планирующим путешествие в Испанию, и тем, кто уже находится в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест.

"Рекомендуем неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов", - отмечает пресс-служба МИД Украины

Там напомнили, что в городах Барселона и Камбрильс 17 и 18 августа были совершены теракты. "На территории Испании в ближайшее время может быть введен 5 (самый высокий) уровень террористической угрозы, предусматривающий незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев", - подчеркнуто в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно сообщать об этом на "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне по телефону: + 34-629-38-2936, адрес электронной почты: gc_esb @ mfa. gov.ua; посольства Украины в Королевстве Испания по телефону: + 34-620-641-324, адрес электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua, по телефонам "горячей линии" полиции Барселоны +34932142124, +34900400012, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.