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14:01 19.08.2017

Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября

Народному депутату Борису Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября 2017 года, сообщил 5 канал.

"Народный депутат и впредь будет носить электронный браслет и не сможет оставлять указанные в определении суда места пребывания без разрешения следователя", - отмечается в сообщении.

Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле". В июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превысила 300 тыс. грн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

18 июля Соломенский суд назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября.

24 июля Б.Розенблат сообщил, что семья внесла за него необходимую сумму залога.

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