Жара не покидает Украину, на западе – дожди и шквалы

В ближайшие сутки на большей части Украины погоду будет определять жаркий и сухой воздух, лишь на западе - неустойчивая погода благодаря атмосферному фронту, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем в западных областях дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с; ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На остальной территории без осадков; ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура в Украине ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в Карпатах 9-14°; днем 29-34°, на крайнем западе страны 23-28°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 18-20°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 августа самая высокая температура днем была +39,3 в 1946 году, самая низкая ночью +8,6 в 1911 году.

21 августа в западных областях, кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 10-15°, днем 17-22° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 8-13°).

На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 29-34°. Ветер юго-восточный, в западной частности северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем 31-33°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

19 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 24°.