Спасатели ликвидировали пожар на 90 га в Днепропетровской области

Пожар на территории Петропавловского лесничества возле с.Дмитровка Днепропетровской области, возникший накануне, в субботу к полудню ликвидировали, а на территории Павлоградского лесничества остаются отдельные очаги тления, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 12.30 субботы ликвидирован пожар на 90 га Петропавловского лесничества. На территории Павлоградского лесничества, вблизи хутора Самарский, открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления.

Как сообщалось, пожар возле с.Дмитровка Днепропетровской области на территории Петропавловского лесничества возник утром в пятницу - произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Днем же началось возгорание лесной подстилки на площади около 12 га вблизи хутора Самарский Павлоградского района. Очаг второго пожара был расположен на расстоянии около 5 км от места предыдущего.