Киевские власти предупреждают об ограничении движения транспорта на некоторых улицах 20-24 августа

Движение транспорта ограничат с 20 по 24 августа на некоторых улицах Киева в связи с ремонтом дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, ограничения будут действовать: 20 августа с 8:00 до 19:00 на улице Приречная; 21 августа с 9:00 до 18:00 на Броварском проспекте (от остановки "Быковня 1" до остановки "Быковня 3") по направлению к городу Бровары; с 22:00 21 августа до 6:00 22 августа на ул. Щусева (от ул. Е. Телиги до ул. Вавиловых).

Также в связи с ремонтом дорожного покрытия в переулке Сквирском (от проспекта В.Лобановского до ул. Кустанайская) будет ограничено движение транспорта: 21 и 22 августа с 8:00 до 19:30; с 8:00 23-го до 12:00 24 августа.

В КГГА напомнили, что в субботу в столице действуют ограничения движения на путепроводе на Одесской площади и ул.Владимирской.