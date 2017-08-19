События

12:31 19.08.2017

Наличие доказательств вывоза угля с ОРДЛО может стать поводом для исков в международные суды

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что в случае наличия доказательств вывоза угля с месторождений на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Россию это может стать поводом для подачи исков в международные суды.

"Если такие события происходят, то это противоречит международным нормам. Есть у нас возможность получить фотоснимки и с высоким разрешением, в том числе фото пересечения госграницы, и если такие факты будут зафиксированы, то это как минимум повод для подачи исков. ... Фактов у нас нет, есть только заявления в прессе", - сказал он журналистам в субботу в Киеве.

По его словам, каждое месторождение, в частности угольное, имеет определенную специфику. "Невозможно выдать уголь, добытый на Донбассе, за добытый, например, в Кемерово", - добавил Г.Тука.

Он также уточнил, что любые внешнеэкономические операции по всем международным нормам должны совершаться при наличии определенных разрешительных документов. "Соответственно, если у товара нет документа, то речь идет о контрабанде. А если речь идет об угле, который добыли на временно неподконтрольной Украине территории, то это фактически может идти речь о военных преступлениях, которые будут свидетельствовать о расхищении недр Украины", - разъяснил замминистра.

Г.Тука отметил, что такими фактами должны заниматься правоохранительные органы.

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Интерфакс-Украина
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