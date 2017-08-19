Кабмин уволил замглавы НАПК Радецкого

Кабинет министров Украины уволил Руслана Радецкого с должности заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно распоряжению №540 от 18 августа, правительство прекратило досрочно полномочия Р.Радецкого в связи с подачей заявления об отставке.

44-летний Р.Радецкий являлся членом НАПК с 16 марта 2016 года.

Как сообщалось, 18 августа Кабмин назначил членом НАПК адвоката Александра Серегина.

В состав НАПК должны входить пять членов, назначаемых на должность Кабмином по результатам конкурса.

Таким образом, сейчас в состав НАПК входят три человека: Наталья Корчак (глава НАПК), Александр Скопич и А.Серегин.