В Киеве злоумышленники похитили человека из автомобиля

Злоумышленники похитили человека из припаркованного автомобиля в Днепровском районе Киева в пятницу вечером.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители изъяли на месте ЧП две биты, а также пообщались с женщиной, ставшей свидетельницей произошедшего.

Было установлено, что к припаркованному "БМВ" подъехал большой темный автомобиль, из которого вышли люди с битами. "Они… вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после этого посадили в свою машину и уехали с места происшествия", - отмечается в сообщении.

Оперативники установили наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать обстоятельства преступления. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников.

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.