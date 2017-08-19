События

11:24 19.08.2017

В Киеве злоумышленники похитили человека из автомобиля

Злоумышленники похитили человека из припаркованного автомобиля в Днепровском районе Киева в пятницу вечером.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители изъяли на месте ЧП две биты, а также пообщались с женщиной, ставшей свидетельницей произошедшего.

Было установлено, что к припаркованному "БМВ" подъехал большой темный автомобиль, из которого вышли люди с битами. "Они… вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после этого посадили в свою машину и уехали с места происшествия", - отмечается в сообщении.

Оперативники установили наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать обстоятельства преступления. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников.

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Неизвестные попытались "взломать" профиль Муженко в Facebook

Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

В военном параде в Киеве примут участие более 230 военнослужащих иностранных государств

Спецпредставитель США по Украине Волкер встретится с представителем России в понедельник

В Финляндии неизвестный с ножом напал на прохожих, есть раненые

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Финляндии квалифицировала убийства в городе Турку как теракт

В Украине может быть создан исполнительный межведомственный комитет по вопросам интегрированного управления границей

Автомобиль протаранил магазин в Сиднее

Задержан криминальный авторитет по прозвищу "Зурик"

СБУ рассекретила "фейкового зарубежного корреспондента" прокремлевских СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на энергетики на price.ua
РЕКЛАМА