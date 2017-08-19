В Украине может быть создан исполнительный межведомственный комитет по вопросам интегрированного управления границей

Министерство внутренних дел Украины совместно с Государственной пограничной службой, Нацполицией, Службой безопасности Украины и Государственной фискальной службой работают над созданием исполнительного межведомственного комитета по вопросам интегрированного управления границей.

"В МВД уверены, что интегрированное управление границами требует эффективного сотрудничества между ведомствами, которые к этому привлечены", - отмечается на страничке МВД соцсети Facebook.