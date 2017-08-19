Задержан криминальный авторитет по прозвищу "Зурик"

В Житомирской области правоохранители задержали криминального авторитета, гражданина одной из стран Кавказского региона по прозвищу "Зурик", сообщается на странице Нацполиции в соцети Фейсбук.

"По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, кражам из квартир и транспортных средств, а также имел цель наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря", - отмечается в сообщении.

Злоумышленник задержан в результате спецоперации правоохранителей Главного управления Нацполиции в Житомирской области с участием бойцов КОРД.

Позднее отдел коммуникации полиции Житомирской области сообщил, что автомобиль "Тойота Камри" полицейские задержали около 16.00 на автодороге Киев - Чоп в Житомирском районе.

"За рулем автомобиля находился 54-летний житель Запорожья, известный в криминальном мире как "Зурик". Также в салоне находилась 19-летняя киевлянка", - отмечается в сообщении.

При осмотре автомобиля обнаружена ручная граната, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, по внешним признакам подобные янтарю.

"Задержанный мужчина - гражданин Грузии, криминальный авторитет… Он провел в местах лишения свободы до 30 лет, был "смотрящим" и имеет влияние на преступную среду", - сказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Валерий Бондарь.

В последний раз мужчина освободился в 2011 году. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). В настоящее время продолжаются следственно-розыскные мероприятия.