События

10:32 19.08.2017

СБУ рассекретила "фейкового зарубежного корреспондента" прокремлевских СМИ

Служба безопасности Украины разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб, направленную на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур, а также политики государства в вопросе обеспечения свободы слова, сообщает пресс-служба СБУ.

"В поле зрения оперативников спецслужбы попал некий "журналист" Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе «Антифашист», и его последний "шедевр" "Немецкое ТВ: принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людям патриотической пропагандой". В статье говорится о якобы существующем репортаже (на самом деле отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании "ARD" о методах работы украинских журналистов", - информируют в ведомстве.

По информации СБУ, данный "автор" называет себя немецким журналистом. Большая часть материалов посвящена так называемому "немецкому видению" ситуации в целом в мире, и в Украине в частности.

Но ни одной статьи в немецкоязычных изданиях авторства Ю. Абрамовича не было найдено. Однако его имя стоит под 652-мя антиукраинскими публикациями на "Антифашисте".

"В открытых источниках информация о личности Юрия Абрамовича не идентифицирована. Существует вероятность, что он относится к категории "фейковых зарубежных корреспондентов", используемых прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки о событиях в Украине и за ее пределами", - сообщают в СБУ.

Таким образом российские спецслужбы пользуются неосведомленностью русскоязычных пользователей Интернета относительно публикаций иностранных СМИ. Поэтому и целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с заведомо "фейковой" информацией, будто из иностранного источника. Затем эти публикации распространяются на подобных пророссийских информационных ресурсах.

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