В военном параде в Киеве примут участие более 230 военнослужащих иностранных государств

В военном параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа в центре Киева в составе парадных расчетов и знаменных групп примет участие 231 военнослужащий из 10 иностранных государств, сообщил внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", - написал Ю.Бирюков в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он также напомнил об участии в торжествах по случаю Дня независимости Украины министров обороны 9 стран, замминистра обороны еще одной страны и множества официальных гостей и делегаций.

"P.S. Главный сюрприз все еще в секрете", - написал помощник министра обороны Украины.

Позднее, реагируя на появившуюся официальную информацию о визите в Украину 24 августа министра обороны США Джеймса Мэттиса, Ю.Бирюков назвал другие страны, из которых прибудут министры обороны. "…на празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии. А еще будет заместитель обороны Великобритании", - написал он на странице в Фейсбуке вечером.

В пятницу на официальном сайте американского оборонного ведомства появилась информация о том, что министр обороны США Дж.Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Как сообщалось, 16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в военном параде по случаю Дня независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, а гостями парада будут 11 министров обороны зарубежных стран.

"В параде будут участвовать 10 подразделений разных стран мира, из них 9 стран Альянса и одна страна, которая стремится вступить в Альянс. Кроме того, по моему приглашению к нам приедут 11 министров обороны, которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

С.Полторак добавил, что в рамках парада войск также состоится выставка вооружений. "Вы увидите новые образцы (вооружения, поступившего украинской армии - ИФ), почти 70 единиц, в том числе и модернизированного и созданного с нуля", - отметил он.

Ранее, 8 августа, президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа в Киеве.

Кроме этого, 15 августа во время визита в Польшу министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак пообщался с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом и пригласил принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде.