В Киеве зафиксировано многократное превышение допустимой загрязненности воздуха

В ряде районов Киева 17-18 августа зафиксировано 4-5-кратное превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в приземном слое воздуха, сообщает Киевская городская государственная информация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"17 и 18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных значений ПДК в районах Бессарабской, Демиевской и площади Победы, улицы Довженко. Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных значений ПДК в районах Бессарабской и Демиевской площадей, а также улиц Довженко, Попудренко, Каунасской. Превышение максимальных значений ПДК оксидом углерода - 1-2,4 в районах Бессарабской, Демиевской и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что с 16 августа в столице наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По прогнозу Гидрометцентра, такие метеорологические условия - антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту сохранятся в Киеве до понедельника, 21 августа.