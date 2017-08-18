До двух возросло число погибших в результате нападений с ножом в финском Турку

Количество погибших в результате нескольких нападений с ножом, происшедших в финском городе Турку, увеличилось до двух, сообщили в пятницу правоохранительные органы страны.

Еще шесть человек получили ранения.

В полиции подтвердили, что нападавшего удалось подстрелить, он задержан.

Как сообщалось, полицейские проводят в пятницу спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку. По сообщениям очевидцев, в районе были слышны, по разным данным, один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

Как сообщил СМИ начальник управления полиции Сеппо Колехмайнен, пока еще рано говорить, кто стоит за преступлением и идет ли речь о проявлении международного терроризма.