События

19:03 18.08.2017

Боевики используют зажигательные боеприпасы на линии разграничения

Незаконные вооруженные формирования применяют зажигательные боеприпасы, преднамеренно поджигают поля и лесополосы на линии разграничения сторон с целью вытеснения подразделений Вооруженных сил Украины с занятых ими позиций, заявляет украинская сторона СЦКК в ответ на аналогичные встречные обвинения в адрес сил АТО со стороны боевиков.

"Состояние дел свидетельствует о противоположном… В течение последних нескольких дней было отмечено применение такой тактики действий (боевиками – ИФ) в районах населенных пунктов Зайцево, Катериновка, Марьинка, Новотошковское и Верхнеторецкое. Сознательное игнорирование боевиками негативных последствий опустошения земли свидетельствует об отсутствии заинтересованности в решении конфликта мирным путем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в пятницу.

Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия незаконных вооруженных формирований, отмечая, что они являются прямым нарушением Минских договоренностей, и призывает прекратить применение такой тактики во время урегулирования конфликта.

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