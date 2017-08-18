События

18:26 18.08.2017

Под Крымским ранен украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение в пятницу под с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 18 августа.

"На луганском направлении, ночью, бандиты на протяжении часа выпустили более 60 мин калибра 82 мм по нашему наблюдательному пункту близ Крымского. В ответ украинские бойцы накрыли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате этого противостояния один наш боец получил ранение", - говорится в сообщении.

На донецком направлении боевики 4 раза обстреливали укрепления сил АТО в Авдеевской промзоне из гранатометов и стрелкового оружия. "Кроме того под вражеским огнем дважды оказывались силы АТО близ поселка Зайцево и трижды - на шахте Бутовка", - сообщается в сводке.

На мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к г.Марьинка, а около полуночи вели неприцельный огонь из 122-мм артиллерии южнее с.Богдановка Волновахского района.

В штабе обстановку в районе проведения АТО в пятницу оценивают, как "напряженную, однако контролируемой украинской армией".

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Интерфакс-Украина
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