События

18:49 18.08.2017

Шеф Пентагона на будущей неделе посетит Иорданию, Турцию и Украину

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис на будущей неделе посетит Украину, сообщили в пятницу в Минобороны США.

Как говорится в сообщении Пентагона, выдержки из которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), США "твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

АП отмечает, что визит шефа Пентагона в Украину пройдет на фоне сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность поставок Киеву летального оружия.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния ополченцам на востоке страны. "Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечало издание.

По его информации, речь, среди прочего, может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.

Как сообщили в Пентагоне, Дж.Мэттис до Украины посетит Иорданию и Турцию. В Иордании он, как ожидается, встретится с королем Абдаллой II. В ходе поездки в Турцию Дж.Мэттис планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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