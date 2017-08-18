События

18:44 18.08.2017

Украинцев нет среди пострадавших в Финляндии

Граждане Украины не пострадали в результате нападений с ножом в финском городе Турку, сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"В настоящее время данных об украинцах среди потерпевших нет", - написал посол в микроблоге в Твиттере.

Он также опубликовал номер "горячей линии" полиции, куда можно обращаться с информацией об инциденте в Турку: +358 503499187, +358 503268089.

Как сообщалось, полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку. По сообщениям очевидцев, в районе были слышны один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

На Пуутори, как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.

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