Водитель врезавшегося в толпу в Барселоне фургона, возможно, находился в числе террористов, убитых в Камбрильсе

Испанские следователи пока не определили, кто именно находился за рулем фургона, врезавшегося в толпу людей в четверг в центре Барселоны, заявил в пятницу глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо.

"Личность этого человека пока не установлена. Может быть, исполнитель - один из пяти террористов, убитых в Камбрильсе. Следствие склоняется к этой версии. У нас есть некоторые улики, указывающие на это, но пока нет неопровержимых доказательств", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что испанская полиция ищет 18-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне.

Западные СМИ отмечают, что М.Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д.Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Позднее, пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.