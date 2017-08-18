Дело против экс-замглавы администрации Януковича Чмыря направлено в суд

Прокуратура Сумской области в пятницу направила в суд обвинительный акт против депутата Сумского областного совета, экс-заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, действующего депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря.

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу, бывший высокопоставленный чиновник, а ныне депутат Сумского облсовета, имя которого не называется, обвиняется в укрывательстве паспорта, подделке и использовании подделанных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

"Установлено, что депутат не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собраны достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не отмечено 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, которые принадлежат 20-летней неработающей дочери. Кроме того, обвиняемый на основании заявления о якобы потере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий", - говорится в сообщении.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч.1 ст.357 (преднамеренное укрывательство официального документа), ч.ч.1, 4 ст.358 (подделка и использование заведомо подделанного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщалось, в июне 2017 года Сумская областная прокуратура сообщила о расследовании факта уклонения от уплаты налогов семьей Ю.Чмыря. В ходе расследования установлено, что дочь чиновника на протяжении 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части г.Киева, 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет свыше 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества.

Кроме того, 7 июля генеральный прокурор Украина Юрий Луценко сообщил, что Ю.Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках более $1 млн вместо задекларированных им $572 тыс.

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган проинформировала, что прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении Ю.Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений. 25 июля был проведен допрос Ю.Чмыря в качестве подозреваемого.

1 августа прокуратура завершила досудебное расследование в отношении Ю.Чмыря. "Сейчас стороне защиты открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в Сумской облпрокуратуре.