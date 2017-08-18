В Финляндии неизвестный с ножом напал на прохожих, есть раненые

Полицейские проводят спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку.

По сообщениям очевидцев, в районе были слышны, по разным данным, один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

На Пуутори (Puutori), как рассказали очевидцы, один человек погиб и двое ранены. На Кауппатори (Kauppatori) тоже есть несколько раненых, сообщил портал телерадиовещания Yle.

На место происшествия прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.

Полиция ранила в ногу одного из подозреваемых в атаках, он задержан.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в городе Турку в Финляндии и о задержании этого человека.

По данным местной газеты Turun Sanomat, восемь человек доставлены в больницу, в том числе один погибший. Три человека находятся на операции.

Полиция Финляндии приведена в повышенную готовность, проверяются поезда, отправляющиеся из Турку, усилена охрана аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также железнодорожных вокзалов.

Полиция пока не раскрывает подробности происшедшего.