Полиция задержала в Киеве квартирных воров - двух иностранцев и киевлянина

Полицейские задержали в пятницу в Киеве группу квартирных воров, двое из которых – иностранные граждане. При попытке побега один из злоумышленников был ранен правоохранителем из травматического оружия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в пятницу в дежурную часть поступила информация о квартирной краже в Днепровском районе столицы. Когда трое воров собирались покинуть помещение, домой вернулась хозяйка. Злоумышленники угрожали ей ножом и толкнули, женщина упала, а нападавшие скрылись.

На поиски воров были ориентированы оперативники, в том числе сотрудники Главного и Шевченковского управлений полиции Киева. В результате в Печерском районе правоохранители заблокировали автомобиль злоумышленников. При попытке побега они повредили служебный автомобиль оперативников, впоследствии один из правоохранителей применил травматическое оружие и ранил одного беглеца.

"Все трое мужчин задержаны, двое из них - граждане другого государства, еще один - киевлянин. Ранее они попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Врачи оказывают помощь раненому мужчине", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.