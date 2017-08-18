Франция усиливает контроль на границе с Испанией

МВД Франции в пятницу объявило об усилении контроля на границе с Испанией после терактов в Каталонии.

"Один человек скрылся, - написал глава французского МВД Жерар Коллон в Твиттере, имея в виду водителя фургона, протаранившего людей на бульваре Рамбла в Барселоне. - Мы усиливаем контроль на границе полицией и гражданской гвардией".

При этом министр написал слова "полиция" и "гражданская гвардия" по-испански.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе входили в ячейку, состоявшую из 12 человек.

Таким образом, с учетом того, что пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, на свободе остаются еще трое, имеющих отношение к этим терактам, среди них водитель, совершивший на фургоне наезд на людей в Барселоне.