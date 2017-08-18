События

16:37 18.08.2017

Франция усиливает контроль на границе с Испанией

МВД Франции в пятницу объявило об усилении контроля на границе с Испанией после терактов в Каталонии.

"Один человек скрылся, - написал глава французского МВД Жерар Коллон в Твиттере, имея в виду водителя фургона, протаранившего людей на бульваре Рамбла в Барселоне. - Мы усиливаем контроль на границе полицией и гражданской гвардией".

При этом министр написал слова "полиция" и "гражданская гвардия" по-испански.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе входили в ячейку, состоявшую из 12 человек.

Таким образом, с учетом того, что пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, на свободе остаются еще трое, имеющих отношение к этим терактам, среди них водитель, совершивший на фургоне наезд на людей в Барселоне.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Задержан четвертый подозреваемый в совершении терактов в Каталонии

ГПУ расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрспирта"

Боевики снова обстреляли жилые кварталы Зайцево, сгорели несколько домов

В военном параде в Киеве примут участие более 230 военнослужащих иностранных государств

С начала года в зоне АТО погибли 65 гражданских, еще 285 были ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Харькова установлен памятник атаману Сирко

Суд открыл производство о пересмотре решения ВАСУ по иску об отмене указа Порошенко о запрете российских соцсетей

СБУ предупреждает о возможности новой волны кибератаки

ЕС поддерживает создание директоратов в украинских министерствах и настаивает на прозрачности отбора кандидатов

У замглавы Нацполиции Фацевича угнали из-под дома служебный Lexus GX

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать аминокислоты на price.ua
РЕКЛАМА