ГПУ расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрспирта"

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами госпредприятия "Укрспирт", в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Согласно сообщению пресс-службы ГПУ, досудебным расследованием установлено, что должностные лица "Укрспирта", действуя по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, провели на предприятии конкурсные торги на закупку за государственные средства природного газа для нужд ГП.

"Однако, вопреки экономическим интересам государственного предприятия, победителем указанных торгов признан участник тендера с самым дорогим ценовым предложением, который, кроме этого, имеет признаки фиктивности", - отмечается в сообщении.

Вследствие противоправных действий, согласно заключению эксперта, за май 2017 года, государственным интересам в лице ГП нанесен ущерб на сумму 4 млн грн.

Продолжаются следственные и другие процессуальные действия, проверяются факты причастности других физических и юридических лиц к совершению преступлений (хищение бюджетных средств, создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершение неустановленными лицами ряда финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов).

В ГПУ уточнили, что за совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией всего имущества.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 97,9 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции, изъятой по итогам обысков 24 июля 2017 года правоохранителями спиртзаводов госпредприятия "Укрспирт". Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 180 млн грн.