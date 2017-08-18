Суд открыл производство о пересмотре решения ВАСУ по иску об отмене указа Порошенко о запрете российских соцсетей

Верховный суд Украины 9 августа открыл производство о пересмотре решения Высшего административного суда Украины (ВАСУ), который отказал гражданину Украины Вадиму Гладуну и общественной организации "Автономная адвокатура" в рассмотрении иска об отмене указа президента Петра Порошенко о запрете в Украине российских социальных сетей.

"Открыть производство в деле по иску Лица_1 (В.Гладуна – ИФ) и общественной организации "Автономная адвокатура" к президенту Украины Порошенко П.А. о признании частично незаконным и отмене указа для пересмотра Верховным судом Украины определения Высшего административного суда Украины от 29 июня 2017 года", - говорится в решении судьи Александра Прокопенко, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Судья определил также вытребовать указанное дело из ВАСУ.

ВАСУ 29 июля вернул В.Гладуну и "Автономной адвокатуре" их иск к главе государства.

Как сообщалось, 14 июня ВАСУ отказал в удовлетворении иска гражданина Украины, студента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Никиты Евстифеева к П.Порошенко о признании неправомочным указа о запрете в Украине российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов.

Коллегия судей ВАСУ отказала в признании противоправными и недействительными ряда пунктов указа президента от 15 мая о введении в действие решение СНБО от 28 апреля 2017г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Данным решением вводятся среди прочего санкции против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.